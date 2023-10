Siviglia-Real Madrid, Vinicius ancora vittima di razzismo: spettatore espulso

Fonte: ANSA

(ANSA) - SIVIGLIA, 22 OTT - Un tifoso del Siviglia è stato identificato ed espulso ieri sera dallo stadio Sanchez Pizjuan per "comportamento razzista e xenofobo" nei confronti dell'attaccante brasiliano Vinicius durante la partita della Liga contro il Real Madrid (1-1), ha annunciato il club andaluso in un comunicato. Il club sivigliano precisa di aver immediatamente denunciato questo individuo alle autorità e "condanna qualsiasi comportamento razzista e xenofobo, anche se isolato, come in questo caso" e si dice pronto a collaborare con il sistema giudiziario "per sradicare questi atteggiamenti, che non rappresentano i tifosi di un club come il Siviglia". Nelle foto pubblicate dalla stampa spagnola si vede un uomo vestito di bianco che mima una scimmia rivolgendosi al giocatore del Real Madrid Vinicius Junior, già vittima di atti razzisti in diverse occasioni la scorsa stagione.

"Congratulazioni al Siviglia per questa sanzione in un nuovo triste episodio per il calcio spagnolo", ha reagito l'attaccante brasiliano sui suoi social network, rallegrandosi che "sui siti web sia stampata la faccia del razzista di oggi". Vinicius è stato ascoltato in tribunale il 5 ottobre, nell'ambito di un'indagine sugli insulti razzisti ricevuti a Valencia il 21 maggio. (ANSA).