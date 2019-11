Sky - Elmas sarà sanzionato, Koulibaly e Lozano no: c'è una differenza nelle dichiarazioni

Per il Napoli non rappresentano una indebita rottura del silenzio stampa le parole di Kalidou Koulibaly e Hirving Lozano, dal momento che non sono arrivate ai microfoni di tv o giornali, ma a mezzo social. E' questa la principale differenza con il caso Eljif Elmas, oltre al fatto che il senegalese e il messicano hanno espresso concetti più generici e non collegati alla stretta attualità. Per questo per il macedone ci saranno provvedimenti, mentre per gli altri due no. A riportarlo è Sky Sport.