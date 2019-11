Sky - Fabian e Mario Rui recuperano almeno per la panchina: condizioni da valutare

Mario Rui e Fabian Ruiz faranno parte della spedizione a Liverpool. Secondo Sky Sport, malgrado entrambi non abbiano giocato contro il Milan, saranno tra i convocati di Ancelotti per la partita di Champions League. Lo spagnolo ha ancora un po' di affaticamento al flessore e le sue condizioni sono da valutare. Ma, al pari di Mario Rui, partirà sicuramente per l'Inghilterra domani, come tutta la squadra. Entrambi restano in dubbio per l'undici titolare, ma già è importante la loro presenza ad Anfield.