Sky - Osimhen, dialogo col nuovo agente e c'è totale disponibilità: affare molto probabile

Nonostante la frenata di Cristiano Giuntoli nel pre-partita di Bologna-Napoli, malgrado il cambio di procuratore di Victor Osimhen, secondo Sky Sport le possibilità che il Napoli concluda l'operazione per l'attaccante nigeriano restano molto alte. Non si riparte da zero, come detto ieri dal d.s. azzurro, ma il dialogo va ripreso. Tuttavia dal giocatore emerge da giorni la disponibilità a trasferirsi alle pendici del Vesuvio.

VOLONTA' CONVERGENTI - Tutte le parti in causa, soprattutto Napoli e Lille, vogliono portare a termine l'affare. "Ci sono 60 milioni di cartellino e un quinquennale da 5 milioni in ballo, per cui è normale che ci vorrà un po' di tempo. Ci sono delle cose sa sistemare, ma l'ottimismo latente che emerge è fondamentale", riferisce il giornalista dell'emittente satellitare Francesco Modugno ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.