Sky - Rinnovi, situazione complicata per Mertens: meno problemi su Zielinski

A Marte Sport Live è intervenuto il giornalista Sky, Luca Marchetti che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riguardanti la situazione dei rinnovi in casa azzurra: "E' un work in progress per tutti quanti. Quello più complicato è quello di Mertens, ci sono meno problemi su Zielinski. E' una scelta personale dei giocatori se rinnovare con il Napoli o cercare un esperienza lavorativa diversa in quanto ritengono chiusa l'esperienza con il Napoli".