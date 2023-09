Slovacchia, ko contro il Portogallo: Lobotka titolare ed in campo per 83'

Nonostante il grave lutto, Stanislav Lobotka è sceso in campo da titolare nella gara della Slovacchia, uscita sconfitta contro il Portogallo

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante il grave lutto, Stanislav Lobotka è sceso in campo da titolare nella gara della Slovacchia, uscita sconfitta dal match casalingo contro il Portogallo. Ha deciso la sfida la rete di Bruno Fernandes al 43' mentre l'azzurro è rimasto in campo 83 minuti faticando naturalmente per le difficoltà anche della squadra di Calzona nel creare gioco.