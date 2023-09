Slovacchia-Liechtestein, le formazioni ufficiali: Lobotka regolarmente in campo

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka schierato titolare nel cerchio di centrocampo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito le formazioni ufficiali di Slovacchia-Liechtestein, in campo tra circa un'ora per una sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka schierato titolare nel cerchio di centrocampo.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Tomic, Gyomber, Skriniar, Hancko; Duda, Lobotka, Benes; Mak, Bozenik, Haraslin.

Allenatore: Francesco Calzona.

LIECHTESTEIN (3-5-2): Buchel; Beck, Traber, Malin; Woiringer, Luchinger, Wieser, Sele, Goppel; Saglam, Salnovic.

Allenatore: Konrad Funfstuck