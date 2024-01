SONDAGGIO - Catenaccio di Mazzarri, il Napoli fa 0-0 con la Lazio: chi è stato il migliore?

Un punto a testa per Lazio e Napoli dopo le fatiche di Supercoppa: un match che ha regalato non tante emozioni e soprattutto tiri in porta.

