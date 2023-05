SONDAGGIO - Festa al Maradona, 1-0 alla Fiorentina: chi è stato il migliore in campo?

Il Napoli celebra il suo terzo Scudetto con una vittoria per 1-0 sulla Fiorentina nel primo match da vincitori.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli celebra il suo terzo Scudetto con una vittoria per 1-0 sulla Fiorentina nel primo match da vincitori. Decisivo ancora una volta Victor Osimhen che al secondo tentativo dal dischetto non ha sbagliato e spiazzato Terracciano. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.