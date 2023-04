SONDAGGIO - Festa Scudetto rimandata, solo 1-1 con la Salernitana: chi è stato il migliore?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Festa rimandata. Il Napoli questo pomeriggio non ha matematicamente conquistato il terzo Scudetto della sua storia. Il derby contro la Salernitana è finito 1-1: a Mathias Olivera ha risposto Boulaye Dia, protagonista all'84esimo di un bel gol che ha gelato il Maradona quando i tifosi del Napoli stavano già festeggiando sugli spalti. Bisognerà aspettare un altro turno.

I ragazzi di Spalletti - complice la sconfitta della Lazio - sono ora a +18 sulla seconda in classifica a sei giornate dalla fine del campionato. Un dettaglio, ma tanto basta per rimandare i festeggiamenti. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.