SONDAGGIO - Il Napoli cade a Monza: chi salvi tra gli azzurri?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I campioni d'Italia cadono all'U-Power Stadium contro il Monza, collezionando la quarta sconfitta del suo campionato. Un Napoli decisamente sottotono perde 2-0 e fa ritrovare ai brianzoli una vittoria che mancava da tre turni, buona per sperare ancora nell'ottavo posto. Una rete per tempo dei due attaccanti, prima Dany Mota, poi l'ex Petagna, e il pubblico brianzolo può far festa. Quale calciatore salvi tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.