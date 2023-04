SONDAGGIO - Il Napoli crolla al Maradona, vince il Milan 4-0: chi salvi tra gli azzurri?

Il Napoli crolla in casa. Il Milan travolge gli azzurri 4-0: doppietta di Leao, a segno anche Diaz e Saelemaekers.

Il Napoli crolla in casa. Il Milan travolge gli azzurri 4-0: doppietta di Leao, a segno anche Diaz e Saelemaekers. Il Diavolo vince il primo dei tre confronti col Napoli, il meno importante per gli azzurri, il più pressante per i rossoneri che scavalcano la coppia Inter-Roma riportandosi al terzo posto in solitario in classifica.