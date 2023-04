SONDAGGIO - Il Napoli dice addio alla Champions, passa il Milan: chi è stato il migliore?

Non è bastato il coraggio al Napoli, che si arrende a un Diavolo che si mostra ancora una volta indigesto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è bastato il coraggio al Napoli, che si arrende a un Diavolo che si mostra ancora una volta indigesto. E riesce nell'impresa di entrare tra le migliori 4 d'Europa. Gli azzurri di Luciano Spalletti, dopo la sconfitta di misura dell’andata, pareggiano 1-1 al ritorno e dicono addio alla Champions League. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.