SONDAGGIO - Il Napoli è agli ottavi! 2-0 al Braga: chi è stato il migliore in campo?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Serviva una vittoria per dare un senso al nuovo percorso intrapreso da Mazzarri e vittoria è stata. Serviva passare il turno per non rimettere di nuovo tutto in discussione e il pass per gli ottavi è stato staccato. Ora il Napoli può guardare al futuro, può ridarsi una prospettiva a medio termine che comprende ancora la competizione europea più importante. Nella stagione in cui la corsa Scudetto è sfilata via sulla griglia di partenza, fare bene in Champions per Di Lorenzo e compagni è presto diventato prioritario, oltre che un obbligo morale.

Al Maradona, la squadra campione d'Italia ha battuto 2-0 lo Sporting Braga e ha chiuso il gruppo C al secondo posto, alle spalle del Real Madrid.

Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.