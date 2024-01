SONDAGGIO - Il Napoli è in finale di Supercoppa! 3-0 alla Fiorentina: chi è stato il migliore?

Il Napoli stacca il pass per la finale di Supercoppa italiana battendo 3-0 la Fiorentina!

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli stacca il pass per la finale di Supercoppa italiana battendo 3-0 la Fiorentina! Giovanni Simeone segna il gol del vantaggio nel primo tempo, nel finale del secondo tempo l’ere inatteso: doppietta di Zerbin in appena due minuti. I campioni d'Italia ora aspettano la vincitrice di Inter-Lazio. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.