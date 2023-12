SONDAGGIO - Il Napoli non sa più vincere! 0-0 col Monza: chi salvi tra gli azzurri?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

>Di male in peggio: il Napoli questa sera al Maradona non è andato oltre lo 0-0 contro il Monza, sfida valida per la 18esima giornata di Serie A. Prima pareggio per Walter Mazzarri da quando è tornato alla guida dei partenopei, un pari tutto sommato giusto perché è vero che i padroni di casa hanno avuto più occasioni a disposizione ma, in fondo, l'occasione più nitida l'ha avuta la squadra di Palladino con Pessina che ha calciato malissimo un rigore concesso poco dopo l'ora di gioco spedendo il pallone tra le braccia di Meret. Chi salvi tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.