SONDAGGIO - Il Napoli perde il primo round col Milan: chi è stato il migliore in campo?

Il Napoli perde la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. A San Siro vince il Milan 1-0 grazie al gol decisivo segnato da Bennacer al 40’. Nel finale il nervosismo azzurro porta all'espulsione di Zambo Anguissa e al giallo al diffidato Kim. L'1-0 finale è un risultato che tiene tutto ancora in gioco, ma certamente il Napoli si è complicato di molto la vita. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.