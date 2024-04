SONDAGGIO - Il Napoli riparte, 4-2 al Monza: chi è stato il migliore in campo?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna al successo il Napoli, che batte per 2-4 il Monza. Un successo costruito soprattutto nella ripresa, con un primo quarto d'ora in cui si è rivista per qualità e intensità la squadra ammirata nella scorsa stagione. Piegata la squadra di Palladino grazie alle reti di Osimhen, Politano, Zielinski e Raspadori. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.