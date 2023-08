SONDAGGIO - Il Napoli riparte al Maradona con un 2-0 al Sassuolo: chi è stato il migliore?

Altro giro, altra vittoria per il Napoli. Che tiene il passo delle altre big e, alla prima al Maradona da campione d'Italia, non delude le aspettative.

Altro giro, altra vittoria per il Napoli. Che tiene il passo delle altre big e, alla prima al Maradona da campione d'Italia, non delude le aspettative. Contro il Sassuolo finisce 2-0, con una rete per tempo: Osimhen apre lo score da calcio di rigore, nella ripresa Di Lorenzo su assist illuminante di Kvaratskhelia la chiude. In mezzo anche il rigore sbagliato del grande ex Raspadori. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.