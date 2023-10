SONDAGGIO - Il Napoli riprende il Milan, 2-2 al Maradona: chi è stato il migliore in campo?

Il Napoli riprende il Milan e strappa il 2-2 in rimonta. Rossoneri avanti nel primi tempo con una doppietta di Giroud.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli riprende il Milan e strappa il 2-2 in rimonta. Rossoneri avanti nel primi tempo con una doppietta di Giroud. Nell'arco di 9 minuti due colpi di testa del francese e altrettante reti. Ma il Napoli trova la forza di reagire e gli bastano 18 minuti del secondo tempo per raddrizzare una situazione complicata grazie alle reti di Politano e Raspadori. Finisce con uno spettacolare 2-2. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.