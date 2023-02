SONDAGGIO - Il Napoli sfata anche il tabù Empoli: chi è stato il migliore?

Nonostante l'inferiorità numerica per quasi mezz'ora il Napoli vince anche ad Empoli e continua la sua marcia inarrestabile in campionato.

Nonostante l'inferiorità numerica per quasi mezz'ora il Napoli vince anche ad Empoli e continua la sua marcia inarrestabile in campionato. Gli uomini di Spalletti chiudono la pratica nella prima mezz'ora grazie all'autogol di Ismajli e alla rete del solito Osimhen. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.