SONDAGGIO - Il Napoli si rialza, 2-1 a Lecce: chi è stato il migliore in campo?

Riparte dal 'Vai del Mare' la corsa verso il titolo del Napoli. Dopo il clamoroso tonfo del Maradona contro il Milan, la formazione di Luciano Spalletti conquista una vittoria sofferta per 2-1 contro un buon Lecce grazie al gol di Di Lorenzo e all’autorete di Gallo. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.