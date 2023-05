SONDAGGIO - Il Napoli spreca il doppio vantaggio, 2-2 col Bologna: chi è stato il migliore?

Il Napoli campione d'Italia aveva un ultimo obiettivo in questo finale di campionato: vincere le due partite che rimanevano per superare il record di punti

Il Napoli campione d'Italia aveva un ultimo obiettivo in questo finale di campionato: vincere le due partite che rimanevano per superare il record di punti (91) della storia del club, risalente all'ultimo anno di Sarri. E ora è cestinato. Perché a Bologna gli azzurri si fanno rimontare i due gol di vantaggio, entrambi firmati Osimhen, nell'ultima mezzora: prima Ferguson e poi De Silvestri beffano gli uomini di Spalletti. Al Dall'Ara finisce 2-2.