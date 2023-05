SONDAGGIO - Il Napoli vendica l’andata, 3-1 all’Inter: chi è stato il migliore in campo?

Nella cavalcata trionfale del Napoli c'era soltanto un piccolo neo, significativo soltanto per gli appassionati di statistiche.

Nella cavalcata trionfale del Napoli c'era soltanto un piccolo neo, significativo soltanto per gli appassionati di statistiche. L'Inter era l'unica squadra non battuta nella stagione del terzo tricolore e invece la squadra di Luciano Spalletti riesce anche in questa ulteriore piccola impresa: diciannove formazioni battute su diciannove, per la prima volta nella storia del club azzurro. La vittoria, col risultato di 3-1, arriva al termine di una partita bella ed emozionante, dominata dagli azzurri. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.