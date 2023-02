SONDAGGIO - Il Napoli vendica la Coppa Italia, tris alla Cremonese: chi è stato il migliore?

Il Napoli vendica l’eliminazione in Coppa Italia e prosegue la marcia trionfale in campionato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vendica l’eliminazione in Coppa Italia e prosegue la marcia trionfale in campionato. Tris alla Cremonese di Ballardini e momentaneo +16 sull’Inter. Il gol del vantaggio è arrivato dal solito Kvaratskhelia, ancora una volta in versione fenomeno: due tocchi e imbucata sul palo lontano da posizione defilata per sbloccare una gara ruvida, troppo bloccata. Nella ripresa prima Osimhen e poi Elmas hanno chiuso la pratica. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.