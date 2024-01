SONDAGGIO - Napoli (in 10) beffato al 91', l’Inter vince la Supercoppa: chi è stato il migliore?

L'Inter di Simone Inzaghi ha vinto l'ottava Supercoppa Italiana della storia del club in finale contro il Napoli di Walter Mazzarri con il punteggio di 1-0

L'Inter di Simone Inzaghi ha vinto l'ottava Supercoppa Italiana della storia del club in finale contro il Napoli di Walter Mazzarri con il punteggio di 1-0, grazie al gol di Lautaro Martinez al 91'. I nerazzurri hanno condotto la partita, tenendo maggiormente il possesso palla, ma gli azzurri non si sono limitati a contenere e hanno spesso provato in ripartenza a creare dei grattacapi a Sommer, autore pure di una grande parata su Kvaratskhelia.

Nella ripresa l'espulsione di Simeone ha sicuramente influito e così l'Inter ha attaccato senza sosta, fino al primo di recupero del secondo tempo, quando il Toro ha scaraventato in rete il cross di Pavard. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.