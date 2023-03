TuttoNapoli.net

Prima sconfitta in casa per il Napoli, la seconda stagionale considerando il ko con l’Inter. Gli azzurri non riescono a centrare il nono successo di fila e cadono al Maradona contro la Lazio: 0-1 il risultato finale firmato Vecino. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.