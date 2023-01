SONDAGGIO - Napoli-show, demolita la Juve! Chi è stato il migliore in campo?

Successo roboante del Napoli che schianta per 5-1 la Juventus.

© foto di www.imagephotoagency.it

Successo roboante del Napoli che schianta per 5-1 la Juventus. Gli azzurri si sono imposti con un pokerissimo sui bianconeri grazie alla doppietta di Osimhen (14' e 65') e alle reti di Kvaratskhelia (39'), Rrahmani (65') ed Elmas (72'). Inutile per la squadra di Max Allegri il momentaneo 2-1 siglato a fine primo tempo da Di Maria (42'). Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.