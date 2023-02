SONDAGGIO - Nel segno di Kvara e Osimhen, 2-0 al Sassuolo: chi è stato il migliore?

Il Napoli vince ancora e spazza via anche il Sassuolo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vince ancora e spazza via anche il Sassuolo. Con due reti siglate nel primo tempo da Kvaratskhelia e Osimhen, gli azzurri archiviano la pratica. 2-0 al Mapei Stadium per gli uomini di Luciano Spalletti che, seguiti da più di 10mila tifosi, volano a +18 sull'Inter seconda in classifica. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.