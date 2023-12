SONDAGGIO - Notte fonda! Il Napoli crolla a Roma e chiude in 8: chi salvi tra gli azzurri?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Pellegrini e Lukaku: la Roma batte un Napoli in crisi, anche di nervi, e lo sorpassa in classifica. In casa i giallorossi continuano a vincere e salgono al sesto posto in classifica, rimanendo in piena lotta-Champions. La formazione di Mazzarri è in crisi. Chi salvi tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.