SONDAGGIO - Osi-Kvara abbattono il Cagliari, sfatato tabù Maradona in Serie A: chi è stato il migliore?

Ben 80 giorni dopo l'ultima volta, il Napoli torna a vincere al Maradona in campionato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ben 80 giorni dopo l'ultima volta, il Napoli torna a vincere al Maradona in campionato. Non accadeva dal match contro l'Udinese, il 27 settembre scorso, e ci riesce stasera contro il Cagliari, ringraziando le sue due star, Osimhen e Kvaratskhelia, autori delle due reti che stendono il Cagliari. In mezzo il pareggio dell'ex, Pavoletti. Gli azzurri sfatano il tabù Maradona e tornano in zona Champions League. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.