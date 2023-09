SONDAGGIO - Politano ko: chi vorresti a Genova tra Lindstrom, Raspadori e Elmas?

l posto dell’ex Inter, il tecnico del Napoli potrà però contare su tre soluzioni: Lindstrom, Raspadori e Elmas.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Politano ha rimediato in Nazionale una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. L’esterno azzurro non sarà quindi a disposizione di Rudi Garcia per la trasferta di Genova. Al posto dell’ex Inter, il tecnico del Napoli potrà però contare su tre soluzioni: Lindstrom, Raspadori e Elmas. Tu chi vorresti tra questi tre giocatori? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare)