SONDAGGIO - Prima vittoria del 2023: chi è stato il migliore con la Samp?

Il Napoli espugna il Ferraris e batte 2-0 la Sampdoria, centrando la prima vittoria del 2023.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli espugna il Ferraris e batte 2-0 la Sampdoria, centrando la prima vittoria del 2023. Un gol per tempo - Victor Osimhen nel primo, Eljif Elmas su rigore nel secondo - regalano a Luciano Spalletti tre punti che fanno ripartire la marcia scudetto degli azzurri, che di rigori ne hanno tirato e sbagliato, con Politano, uno nei primissimi minuti di gioco. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.