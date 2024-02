SONDAGGIO - Quattro acquisti a gennaio: che voto dai al mercato del Napoli?

Aurelio De Laurentiis è intervenuto in modo massiccio per rinforzare la rosa di mister Mazzarri durante la sessione invernale.

Aurelio De Laurentiis è intervenuto in modo massiccio per rinforzare la rosa di mister Mazzarri durante la sessione invernale. Non sono arrivate le prime scelte, vedi Lazar Samardzic, ma gli azzurri hanno comunque inserito nuova linfa nella rosa perdendo solamente un big (Elmas) a livello di cessioni. Intrigante la scelta di riportare in Serie A Traorè, che ha finalmente smaltito la malaria, così come quella di puntare su due rivelazioni quali Mazzocchi e Ngonge. Con l'auspicio di vincere anche la scommessa Dendoncker. Che voto dai al mercato invernale del Napoli? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.

OPERAZIONI IN ENTRATA

Pasquale Mazzocchi (Salernitana)

Hamed Jr Traorè (Bournemouth)

Cyril Ngonge (Hellas Verona)

Leander Dendoncker (Aston Villa)

OPERAZIONI IN USCITA

Eljif Elmas (RB Lipsia)

Alessandro Zanoli (Salernitana)

Alessio Zerbin (Monza)

Gianluca Gaetano (Cagliari)