SONDAGGIO- Rrahmani salva il Napoli! 2-1 alla Salernitana: chi è stato il migliore?

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli pone fine alla mini crisi grazie a una vittoria sofferta nel derby contro la Salernitana che vede i granata andare in vantaggio e poi essere rimontati con il gol decisivo degli azzurri siglato da Rrahmani che arriva in pieno recupero facendo respirare ed esultare il Maradona per un pericolo scampato. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.