Sorpresa al Processo Juve: il fondo Lafico chiede di essere parte civile

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Si è aperta con un colpo di scena la seconda sessione dell'udienza preliminare per i conti della Juventus. Il fondo libico Lafico ha chiesto di essere ammesso fra le parti civili in qualità di azionista. L'udienza è stata immediatamente sospesa per permettere alle difese degli imputati, tra cui figurano Andrea Agnelli e la stessa Juventus, chiamata in causa come persona giuridica, di fare le proprie valutazioni. L'udienza riprenderà nel corso della giornata. (ANSA).