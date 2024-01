Sorpresa di formazione? Alvino lancia un indizio sui social

Nelle probabili formazioni di Napoli-Fiorentina non figura Pasquale Mazzocchi, perché nel 4-3-3 su cui dovrebbe puntare ancora Walter Mazzarri

Nelle probabili formazioni di Napoli-Fiorentina non figura Pasquale Mazzocchi, perché nel 4-3-3 su cui dovrebbe puntare ancora Walter Mazzarri c'è ovviamente Di Lorenzo a destra. Ma Carlo Alvino lancia un indizio di formazione tramite i suoi account social, pubblicando la maglia azzurro con il numero 30 dell'esterno ex Salernitana. Che Mazzarri possa dunque optare per Mazzocchi insieme a Di Lorenzo e cambiare modulo?