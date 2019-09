Spagna-Far Oer, le formazioni ufficiali: ampio turnover, panchina per Fabian

Alle 20.45 scenderà in campo anche la Spagna che ospiterà le Isole Far Oer. Diversi i cambi rispetto alla formazione vista contro la Romania, per il ct Moreno che tiene in campo Rodrigo e Ramos e punta su Suso in attacco mentre lascia inizialmente in panchina Fabian. Gli ospiti rispondono un 3-4-3 e un tridente formato da Bjartalíð, Olsen ed Edmundsson.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SPAGNA (4-4-3): De Gea; Carvajal, Ramos, Hermoso, Gayà; Parejo, Rodri, Thiago; Oyarzabal, Rodrigo, Suso.

ISOLE FAR OER (3-4-3): Nielsen; Baldvinsson, Gregersen, Vatnsdal; Davidsen,Hansson,Hendriksson, Vatnhamar; Bjartalíð, Olsen ed Edmundsson.