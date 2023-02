Spalletti furioso con Kvara: "Don't loose the line, ca**o!"

Napoli avanti 2-0 alla fine del primo tempo contro l'Empoli, ma Luciano Spalletti non vuole nessun calo di concentrazione da parte dei suoi.

Napoli avanti 2-0 alla fine del primo tempo contro l'Empoli, ma Luciano Spalletti non vuole nessun calo di concentrazione da parte dei suoi. Sulla fine della prima frazione, su un cambio gioco, Kvaratskhelia non ha tenuto bene la linea e si è fatto pescare in fuorigioco. Il tecnico azzurro è andato in incandescenza rimproverando il georgiano: "Kvara don't loose the line, ca**o!".