Spalletti, la vita da Ct non è così semplice: a fine partita pure un diverbio col Ct macedone

Brutto esordio per Luciano Spalletti alla guida dell'Italia. Non è mancato anche un pizzico di nervosismo: il Ct della nazionale - riferisce Sportmediaset - al fischio finale ha avuto un diverbio anche con il Ct della Macedonia del Nord Milevsky. Dopo la stretta di mano di rito, il Ct della Macedonia ha fatto notare in maniera aggressiva a Spalletti come l'Italia non avesse buttato palla fuori con un avversario a terra. L'ex allenatore del Napoli però non s'è mostrato d'accordo con il rimprovero del collega.