Spalletti mai tenero con la Fiorentina, ma Italiano si esalta al Maradona: tutti i precedenti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Una sfida che, per ora, è in perfetto equilibrio. E' quella tra Luciano Spalletti e Vincenzo Italiano. I due tecnici vantano una vittoria a testa ma, fatto curioso, l'hanno ottenuta entrambi fuori casa. Al Diego Armando Maradona i due si sono sfidati una volta sola: è successo il 10 aprile 2022 e in quella circostanza vinse la Fiorentina di Italiano sul Napoli di Spalletti per 3-2. In questo campionato i viola sono state una delle pochissime squadre a non aver perso in casa contro gli azzurri, che hanno un cammino in trasferta impressionante: 14 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

Spalletti, che teoricamente sarebbe un simpatizzante della Fiorentina, in realtà non è mai stato 'tenerissimo' nei confronti dei viola. Le sue squadre hanno battuto i gigliati in 11 circostanze, pareggiato in 10 e perso solamente in 4 occasioni (l'ultima l'abbiamo già citata).

Italiano contro il Napoli è riuscito a tenere un bilancio in perfetto equilibrio e ha saputo battere i partenopei sia quando era alla guida dello Spezia che con la Fiorentina. Il fatto se vogliamo più incredibile è che però vanta due vittorie su due gare disputate al Maradona (Napoli-Spezia 1-2 e Napoli-Fiorentina 2-3). Se ci aggiungiamo anche una vittoria ottenuta in Coppa Italia (Napoli-Fiorentina 2-5 dopo i tempi supplementari) viene fuori che in quello stadio, il tecnico nativo di Karlsruhe si esalta.

TUTTI I PRECEDENTI SPALLETTI VS ITALIANO

1 vittoria Spalletti

1 pareggio

1 vittoria Italiano

4 gol fatti squadre Spalletti

4 gol fatti squadre Italiano

TUTTI I PRECEDENTI SPALLETTI VS FIORENTINA

11 vittorie Spalletti

10 pareggi

4 vittorie Fiorentina

44 gol fatti squadre Spalletti

31 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS NAPOLI

2 vittorie Italiano

1 pareggio

2 vittorie Napoli

7 gol fatti squadre Italiano

9 gol fatti Napoli