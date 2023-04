Spalletti non ha usato parole forti: il retroscena da Castel Volturno

Luciano Spalletti dopo il ko col Milan, come scrive La Gazzetta dello Sport, non ha usato parole forti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti dopo il ko col Milan, come scrive La Gazzetta dello Sport, non ha usato parole forti, ma ha iniziato con idee precise la dieci giorni che porta all’andata dei quarti Champions a San Siro, dove sicuramente non si rivedrà la prestazione azzurra di domenica sera. Il tecnico ha analizzato con i suoi ragazzi la sconfitta col Milan, pensando in questa fase di sistemare quello che si è sbagliato in campo nelle distanze.