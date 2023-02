Spalletti prepara il turnover: con il Sassuolo pronte tre novità di formazione

Luciano Spalletti prepara il turnover per affrontare i prossimi impegni del Napoli, tra campionato e Champions League.

Luciano Spalletti prepara il turnover per affrontare i prossimi impegni del Napoli, tra campionato e Champions League. Gli azzurri sono chiamati a sfidare in otto giorni Sassuolo, Eintracht Francoforte ed Empoli: contro i neroverdi, scrive Il Mattino, dovrebbero vedersi tre novità in campo. In difesa, Olivera viaggia verso una maglia da titolare al posto di Mario Rui; a centrocampo, dovrebbe toccare a Elmas dal primo in vece di Zielinski, mentre in attacco Politano sarebbe in vantaggio sul messicano Lozano.