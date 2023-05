Spalletti si gode il giorno libero a Positano: risate e autografi con i tifosi

Dopo la gara contro la Salernitana, Luciano Spalletti ha concesso una giornata di riposo al suo Napoli.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dopo la gara contro la Salernitana, Luciano Spalletti ha concesso una giornata di riposo al suo Napoli. La ripresa della preparazione in vista della trasferta di Udine è così prevista per la giornata di domani all'SSCN Konami Training Center. Il tecnico azzurro ha approfittato del giorno libero per trascorrere questo primo maggio a Positano. Come riportato da Napolipress, Spalletti è stato travolto dall’entusiasmo dei tifosi con cui si è intrattenuto per firme, risate, autografi ed anche un 'no' ad uno scudetto di cartone.