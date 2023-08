Spalletti sorride, timido risveglio degli italiani: 50% dei gol dell'ultimo turno sono azzurri

Un timido risveglio azzurro quello che si è visto nella prima giornata di Serie A.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Un timido risveglio azzurro quello che si è visto nella prima giornata di Serie A. Lo sottolinea il Corriere della Sera, che se analizza i soli 33% di italiani in campo nei primi 90' del campionato, constata anche un aumento delle reti segnate dai calciatori italiani. Sono dieci i giocatori italiani titolari in più rispetto alla prima giornata dello scorso campionato, e sono ben 50% le reti azzurre segnate nel primo turno, contro il 28% dell'anno scorso.

Se per la nuova Nazionale di Luciano Spalletti persiste la preoccupazione per gli italiani sempre più in minoranza in Serie A, con solo 80 giocatori titolari nel primo turno, il tecnico può sorridere per un trend positivo sulle reti segnate dai vari Belotti, Candreva, Bonazzoli, Chiesa e company.