Squadre di calcio sul canale WhatsApp, bene il Napoli: secondo in Serie A alle spalle dell’Inter

© foto di www.imagephotoagency.it

Non sorprende solo sul campo il Cosenza, in questo avvio di stagione di Serie B (che vede i lupi calabrese attualmente quindi in classifica), ma anche fuori dal rettangolo verde, con un notevole implemento nell'area comunicazione e social. Implemento che ha visto il club aprire il canale WhatsApp, una delle novità della nota messaggistica istantanea: uno strumento, il canale, che permette di ottenere informazioni, notizie e aggiornamenti da persone e da organizzazioni direttamente all'interno dell'app.

Non molte le squadre che hanno aderito, specie in cadetteria: solo Ascoli, Ternana, Feralpisalò e appunto Cosenza. Che svetta sulle altre concorrenti con 2573 iscritti. Che la rendono capolista in questa speciale graduatoria, visti i 1319 iscritti dei marchigiani, i 281 dei gardesani e i 250 degli umbri.

In Serie A, invece, svetta l'Inter, con 722088 iscritti, seguito da Napoli e Roma, le due formazioni sul podio con 545294 e 403718 iscritti.