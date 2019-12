Ssc Napoli, il report dell'allenamento: terapie per Koulibaly e Maksimovic

MULTIMEDIA VIDEO - ULTRÀ CONTRO PER LE MULTE, CAIAZZA: "PERSONE MULTATE SOLO PER AVER LANCIATO CORI" Così parla Salvatore Caiazza, giornalista de 'Il Roma', dagli studi di Canale 8 per la trasmissione 'Ne Parliamo il Lunedì' Così parla Salvatore Caiazza, giornalista de 'Il Roma', dagli studi di Canale 8 per la trasmissione 'Ne Parliamo il Lunedì'