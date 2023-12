SSCNapoli, il commento sul sito: "La prima frontiera europea è superata con autorevolezza"

La SSCNapoli ha raccontato come di consueto la gara sul proprio sito ufficiale: “Il Napoli è agli ottavi di finale di Champions League".

Dopo la vittoria per 2-0 al Maradona contro il Braga e il raggiungimento degli ottavi di finale di Champions, la SSCNapoli ha raccontato come di consueto la gara sul proprio sito ufficiale: “Il Napoli è agli ottavi di finale di Champions League.

Turno superato in mezzora al Maradona, senza macchia e senza paura. Prima l'autogol portoghese, poi il ruggito del Leone nigeriano, Victor Osimhen che festeggia con il gol a 24 ore dalla conquista del Pallone d'Oro africano. Era esattamente quello che andava fatto per poter gestire la serata decisiva per la qualificazione evitando patemi ed effetti collaterali. D'altro canto è il legittimo e meritato risultato per un Girone nel quale il Napoli è certamente in credito soprattutto per le due sfide con il Real dagli esiti avari, se non ingiusti, rispetto a quello che ha detto il campo in termini di prestazioni. Ma il dado è tratto, così come la prima frontiera europea è superata, con margine di sicurezza ed adeguata autorevolezza. Il Napoli si qualifica come secondo e lunedì conoscerà la sorte dell'avversario agli ottavi. Ma la croce sul calendario è già segnata ed è quella del primo obiettivo raggiunto. Adesso si ricomincia sabato col Cagliari, per cercare di riattaccare anche in campionato il filo luminoso azzurro".