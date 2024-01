SSCNapoli, il commento sul sito: "Match impietoso, pomeriggio grigio, angusto e oscuro"

Di seguito il commento della SSC Napoli sul proprio sito ufficiale dopo il ko degli azzurri contro il Torino.

Gli azzurri hanno la prima occasione della partita per segnare a metà primo tempo: il destro di Raspadori a botta sicura viene salvato da Milinkovic-Savic. E' l'episodio che avrebbe potuto mutare l'inerzia della sfida. Invece il gol arriva dall'altro lato con un sinistro diagonale di Sanabria che chiude il primo tempo.

Nella ripresa la svolta decisiva: Mazzocchi viene espulso, entrato da pochi minuti. Napoli in dieci e Toro che diventa impetuoso. Segnano Vlasic e Buongiorno, dopo poco più di un'ora siamo 3-0. Finisce lì e per gli azzurri è un pomeriggio grigio, angusto e oscuro. Si riprende sabato nel derby contro la Salernitana al Maradona, prima di volare in Arabia per la Supercoppa Italiana".