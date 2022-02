SSCNapoli, il commento sul sito: "Osimhen imperioso! Troppe assenze e arriva il Barça"

Come di consueto, la SSCNapoli ha raccontato la prova degli azzurri sul proprio sito web: "Uno stacco imperioso di Osimhen rimette equilibrio e pareggio a Cagliari-Napoli. Finisce 1-1 un match combattuto palla su palla e deciso al rush finale con una prodezza di Victor. Azzurri che, già penalizzati da numerose assenze, perdono anche Di Lorenzo dopo neppure mezzora. L'emergenza diventa fin troppo caratterizzante e condizionante per la prestazione. Il Cagliari segna dopo un'ora con Gaston Pereiro che infila un sinistro tagliato e velenoso, anche per la spinta del vento. Il Napoli rimette gamba in spalla e sul filo del 90esimo sfonda con un colpo di testa di Osimhen. Finisce 1-1. Si riprende giovedì con la serata europea contro il Barcellona al Maradona. L'avventura continua...".